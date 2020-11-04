«Зенит» — «Лацио»: составы, прогноз, коэффициенты

Питерскийи римскийогласили стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков, Кузяев, Оздоев, Барриос, Дуглас Сантос, Ерохин, Дзюба.

Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Сутормин, Вендел, Прохин, Шамкин.

«Лацио»: Рейна, Патрик, Корреа, Худт, Пароло, Милинкович-Савич, Ачерби, Марушич, Акпа-Акпро, Мурики, Фарес.

Запасные: Фурланетто, Алиа, Луис Фелипе, Перейра, Армини, Кайседо, Каталди, Бертини, Чиж, Франко, Пика.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.50, на успех «Лацио» — 3.30, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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