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    Тухель: Футбол — командная игра, и мы постараемся показать это в матче с «Лейпцигом»

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Наша задача — показать, что мы можем сражаться вместе, и это потребует дополнительных усилий от каждого.

    Учитывая список недостающих игроков и состав, который у нас здесь будет, не секрет, кто выйдет на поле. Футбол — командная игра, и мы постараемся показать это.

    Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала [с "Лейпцигом" в прошлом розыгрыше].

    Если сравните наш стартовый состав в том полуфинале с 11 игроками, которые выйдут в "основе", то поймете, что это будет совершенно другая игра.

    Мы задавали темп игре в Португалии. Думаю, что "Лейпциг" будет выше оброняться, ведь они играют дома», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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