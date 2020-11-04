Тухель: Футбол — командная игра, и мы постараемся показать это в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»поделился ожиданиями от предстоящего матча св Лиге чемпионов.

«Наша задача — показать, что мы можем сражаться вместе, и это потребует дополнительных усилий от каждого.

Учитывая список недостающих игроков и состав, который у нас здесь будет, не секрет, кто выйдет на поле. Футбол — командная игра, и мы постараемся показать это.

Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала [с "Лейпцигом" в прошлом розыгрыше].

Если сравните наш стартовый состав в том полуфинале с 11 игроками, которые выйдут в "основе", то поймете, что это будет совершенно другая игра.

Мы задавали темп игре в Португалии. Думаю, что "Лейпциг" будет выше оброняться, ведь они играют дома», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0