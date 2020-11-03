Мусаев: Слабых сторон у «Севильи» не так много, но они есть

Главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против

«Ожидаем интересный матч, "Севилья" — одна из лучших команд Европы как в плане результата, так и качества.

Прилетели ли Кабелла с Марковым? Кабелла — нет, а Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. Вандерсон и Классон тоже прилетели, но они пока не готовы быть в основе.

"Севилья" — достаточно разнообразная команда, которая демонстрирует агрессивный прессинг, много атак развивается через фланг. Слабых сторон не так много, но они есть, и я не хотел бы их озвучивать.

Прежде всего, наши результаты связаны с тем, что мы не можем рассчитывать на 5-6 ведущих футболистов. Не так мы мечтали начать Лигу чемпионов, но так бывает, к сожалению.

Мы должны быть сильными и дисциплинированными, но в то же время раскрепощенными. Другого пути у нас нет.

Мы пока не можем сказать, что состав оптимальный. Но футболисты, которые выйдут, оставят все силы на поле.

В нулевые годы "Севилья" тоже была сильна. Я уже не вспомню акцент, который раньше был в ее игре. Это одна из моих любимых команд в Европе, я раньше за нее переживал.

Команда постоянно выступает в еврокубках, играет в атакующий футбол. Так было и в ту пору, когда там играл Кержаков.

Концепция не поменялась и сейчас, на эту команду также приятно смотреть», — отметил Мусаев в интервью «Спорт-Экспрессу». 0