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    «Валенсия» спаслась от поражения в матче с «Хетафе»

    «Валенсия» — «Хетафе»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Хетафе» — 2:2.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    Счет в матче на 22-й минуте открыли хозяева — отличился английский хавбек Юнус Муса.

    На 56-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве — португальский защитник Тьерри Коррея получил две желтые карточки за 8 минут.

    На 87-й минуте колумбийский нападающий гостей Кучо Эрнандес сравнял счет, а на четвертой добавленной минуте Анхель Родригес вывел «Хетафе» вперед.

    Уже в компенсированное время защитник гостей Дамиан Суарес получил две желтые карточки, уравняв составы.

    А на десятой добавленной минуте Карлос Солер спас «Валенсию» от поражения, реализовав пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Хетафе 1:2
    Голы: 1:0 Yunus Musah (23'), 1:1 Хуан Эрнандес (87'), 1:2 Анхель Родригес (90') Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Карлос Солер, Денис Черышев (Антонио Латорре, 78'), Даниэль Васс, Yunus Musah (Давид Хасон, 90'), Ли Кан Ин (Урош Рачич, 59'), Максимилиано Гомес Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако (Абдулай Диаби, 73'), Матиас Оливера (Хайме Мата, 73'), Дамиан Суарес, Аллан Ньом (Давид Тимор, 54'), Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Анхель Родригес, 54'), Энес Унал (Франсиско Портильо, 73'), Хуан Эрнандес Предупреждения: Уго Гильямон (32'), Габриэл Паулиста (41'), Тьерри Корреа (48'), Тьерри Корреа (56'), Максимилиано Гомес (61'), Yunus Musah (69'), Мауро Арамбарри (73'), Денис Черышев (76'), Даниэль Васс (82'), Дамиан Суарес (90'), Даконам Ортега Дьене (90')

    «Валенсия» проиграла в четвертом туре кряду, команда находится на 13-м месте в таблице Примеры. «Хетафе» занимает 8-ю строчку. 0

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