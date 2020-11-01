«Уфа» — «Урал»: составы, онлайн, прогноз

назвали стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Морозов, Бородин, Камилов, Фольмер, Алибеков, Сысуев, Жамалетдинов, Бизяк.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Золотов, Бавин, Ефремов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Страндберг, Евсеев, Подберёзкин, Магомадов, Эль-Кабир, Гусейнов, Панюков, Караев, Татаринов.

Поединок пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 12:00 по мск.

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