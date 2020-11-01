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    «Уфа» — «Урал»: стартовые составы команд

    «Уфа» — «Урал»: составы, онлайн, прогноз

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    «Уфа» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

    Эрик Бикфалви
    Эрик Бикфалви

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Морозов, Бородин, Камилов, Фольмер, Алибеков, Сысуев, Жамалетдинов, Бизяк.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Золотов, Бавин, Ефремов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Погребняк.

    Запасные: Годзюр, Страндберг, Евсеев, Подберёзкин, Магомадов, Эль-Кабир, Гусейнов, Панюков, Караев, Татаринов.

    Поединок пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 12:00 по мск.

    С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут. 0

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