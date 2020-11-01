«Уфа» — «Урал». Прогноз и ставки на чемпионат России 1 ноября 2020 года

«Уфа» встретится на своем поле с «Уралом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч состоится 1 ноября, начало — в 12:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Урал».

«Уфа»

Замена главного тренера пока никак не повлияла не результаты «Уфы». В первых двух матчах под руководством Рашида Рахимова клуб из столицы Башкортостана не набрал ни одного очка.

В прошлом туре «Уфа» проиграла в гостях «Ахмату», а перед этим уступила в Москве «Локомотиву».

Помимо очевидных проблем в защите, «Уфа» также страдает от слабой игры в атаке. В шести предыдущих матчах РПЛ уфимцы забили лишь один гол. Рассчитывать на сохранение прописки в элитном дивизионе с такими показателями крайне наивно.

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«Уфа» замыкает турнирную таблицу, после 12-ти туров в ее активе лишь шесть очков.

«Урал»

Тем временем «Урал» находится на 13-м месте, набрав на пять очков больше, чем «Уфа».

Однако последние результаты «Урала» тоже заставляют задуматься о будущем.

Безвыирышная серия команды составляет уже пять матчей. Последний раз «Урал» побеждал еще в первой половине сентября, когда выиграл у «Химок».

Как и «Уфа», «Урал» тоже удручающе играет в атаке. Команда Юрия Матвеева не забила ни одного мяча в четырех предыдущих матчах.

«Урал» в текущем сезоне ни разу не выигрывал в гостях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры не видят фаворита. Поставить на победу «Уфы» можно за 2.71, на ничью за 3.10, а на «Урал» — за 3.00.

Матч будет сложным с психологической точки зрения, прежде всего, для хозяев, для которых любая потеря очков может обернуться вылетом из Премьер-лиги.

«Урал» пока контролирует ситуацию, хотя видно, что команда расслабилась после более-менее неплохого старта.

Ставка — победа «Уфы» за 2.71. Будет сложно, но обыграть нынешний «Урал» можно.

Кроме того, можно подумать о ставке на общий тотал матча больше 2,0 за 2.05. Когда-то же эти команды должны забивать. 0