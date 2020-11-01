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    «Уфа» обыграет «Урал» и прервет неудачную серию?

    «Уфа» — «Урал». Прогноз и ставки на чемпионат России 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Урал»
    Безвыигрышая серия «Уфы» составляет уже 10 матчей
    «Уфа» встретится на своем поле с «Уралом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч состоится 1 ноября, начало — в 12:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Ноября 2020 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 12:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 2.90
  • 2
  • 3.00
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    «Уфа»

    Замена главного тренера пока никак не повлияла не результаты «Уфы». В первых двух матчах под руководством Рашида Рахимова клуб из столицы Башкортостана не набрал ни одного очка.

    В прошлом туре «Уфа» проиграла в гостях «Ахмату», а перед этим уступила в Москве «Локомотиву».

    Помимо очевидных проблем в защите, «Уфа» также страдает от слабой игры в атаке. В шести предыдущих матчах РПЛ уфимцы забили лишь один гол. Рассчитывать на сохранение прописки в элитном дивизионе с такими показателями крайне наивно.

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    «Уфа» замыкает турнирную таблицу, после 12-ти туров в ее активе лишь шесть очков.

    «Урал»

    Тем временем «Урал» находится на 13-м месте, набрав на пять очков больше, чем «Уфа».
    Однако последние результаты «Урала» тоже заставляют задуматься о будущем.

    Безвыирышная серия команды составляет уже пять матчей. Последний раз «Урал» побеждал еще в первой половине сентября, когда выиграл у «Химок».

    Как и «Уфа», «Урал» тоже удручающе играет в атаке. Команда Юрия Матвеева не забила ни одного мяча в четырех предыдущих матчах.

    «Урал» в текущем сезоне ни разу не выигрывал в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры не видят фаворита. Поставить на победу «Уфы» можно за 2.71, на ничью за 3.10, а на «Урал» — за 3.00.

    Матч будет сложным с психологической точки зрения, прежде всего, для хозяев, для которых любая потеря очков может обернуться вылетом из Премьер-лиги.

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    «Урал» пока контролирует ситуацию, хотя видно, что команда расслабилась после более-менее неплохого старта.

    Ставка — победа «Уфы» за 2.71. Будет сложно, но обыграть нынешний «Урал» можно.

    Кроме того, можно подумать о ставке на общий тотал матча больше 2,0 за 2.05. Когда-то же эти команды должны забивать. 0

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    «Уфа» — «Урал». Прогноз и ставки на чемпионат России 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Уфа» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.71
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