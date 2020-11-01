«Табов» — «Динамо»: составы, прогноз, коэффициенты

объявили стартовые составы на заключительный матч 13-го тура РПЛ.

«Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Карасев, Тетрашвили, Килин, Мохаммед, Онугха.

Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Ойеволе, Володько, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Терехов, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Комличенко.

Запасные: Сангаре, Плиев, Слепов, Рауш, Варела, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Тюкавин.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Тамбова» — 5.00, на ничью — 3.56. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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