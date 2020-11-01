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    «Тамбов» и «Динамо» огласили составы

    «Табов» — «Динамо»: составы, прогноз, коэффициенты

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    «Тамбов» и «Динамо» объявили стартовые составы на заключительный матч 13-го тура РПЛ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    «Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Карасев, Тетрашвили, Килин, Мохаммед, Онугха.

    Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Ойеволе, Володько, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Терехов, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Комличенко.

    Запасные: Сангаре, Плиев, Слепов, Рауш, Варела, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Тюкавин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Тамбова» — 5.00, на ничью — 3.56. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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