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    Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Ротором» и вывел в лидеры РПЛ

    «Ротор» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

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    Волгоградский «Ротор» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

    Счет в матче был открыт на 41-й минуте. Сигурдссон с левого фланга сместился к центру и прострелил на Дзагоева, которому удался блестящий резкий удар в касание в правый нижний угол ворот «Ротора».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ротор — ЦСКА 0:1
    Гол: 0:1 Алан Дзагоев (41') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Евгений Песегов (Олег Игоревич Алейник, 68'), Илья Жигулёв, Азат Байрыев, Соломон Кверквелия, Сергей Макаров, Камиль Муллин (Бека Микелтадзе, 64'), Зурико Давиташвили, Андрес Понсе, Flamarion ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Бактийор Зайнутдинов, Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Никола Влашич (Кристиян Бистрович, 88'), Алан Дзагоев (Иван Обляков, 63'), Арнор Сигурдссон (Адольфо Гайч, 70'), Константин Кучаев (Наяир Тикнизян, 70'), Константин Марадишвили, Фёдор Чалов (Чидера Эджук, 63') Предупреждения: Андрес Понсе (21'), Арнор Сигурдссон (32'), Flamarion (44'), Наяир Тикнизян (90')

    ЦСКА стал новым лидером чемпионата России, набрав 28 очков. У «Зенита» и «Спартака» — по 27. «Ротор» занимает предпоследнее 15-е место, имея шесть очков.

    7 ноября волгоградцы сыграют в Туле с «Арсеналом». ЦСКА 8 ноября примет «Ростов». 0

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