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    Бастьен рассудит «Локомотив» и «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

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    Француз Бенуа Бастьен назначен главным арбитром матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико», сообщает официальный сайт УЕФА.

    Бенуа Бастьен
    Бенуа Бастьен

    Помогать Бастьену будут: помощники судьи — Хишам Закрани, Фредерик Хакетт, видеопомощник рефери — Вилли Делажо (все — Франция), ассистент видеопомощника рефери — Абдулкадир Битиген (Турция), четвертый арбитр — Карим Абед (Франция).

    Встреча «Локомотив» — «Атлетико» пройдет 3 ноября в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.

    На матч между австрийским «Зальцбургом» и мюнхенской «Баварией» назначен российский арбитр Виталий Мешков в качестве ассистента видеопомощника.

    Главным арбитром матча «Зальцбург» — «Бавария» будет белорус Алексей Кульбаков, видеопомощником рефери — итальянец Массимилиано Иррати. 0

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