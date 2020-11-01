Бастьен рассудит «Локомотив» и «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Французназначен главным арбитром матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Бастьену будут: помощники судьи — Хишам Закрани, Фредерик Хакетт, видеопомощник рефери — Вилли Делажо (все — Франция), ассистент видеопомощника рефери — Абдулкадир Битиген (Турция), четвертый арбитр — Карим Абед (Франция).

Встреча «Локомотив» — «Атлетико» пройдет 3 ноября в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.

На матч между австрийским «Зальцбургом» и мюнхенской «Баварией» назначен российский арбитр Виталий Мешков в качестве ассистента видеопомощника.

Главным арбитром матча «Зальцбург» — «Бавария» будет белорус Алексей Кульбаков, видеопомощником рефери — итальянец Массимилиано Иррати. 0