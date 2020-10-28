«Беневенто» — «Эмполи»: счет матча 2:4, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 1/32 финала Кубка Италии.

Встреча, которая прошла в Беневенто, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе гостей хет-трик оформил Леонардо Манкузо (60, 66 и 85 минуты), также гол на счету Марко Оливьери (47).

У хозяев поля отличились Кристиан Маджо (57) и Габриэле Мончини (90+1).

«Эмполи» в 1/16 финала Кубка Италии встретится с «Брешией», разгромившей «Перуджу» — 3:0.

Другие результаты:

«Торино» — «Лечче» 3:1

«Кальяри» — «Кремонезе» 1:0

«Козенца» — «Монополи» 2:1

«Читтаделла» — «Специя» 0:2 0