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    Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Арсеналом»

    «Арсенал» — «Лестер»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Лестера» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 80-й минуте. Тилеманс от центра поля навесил на ход Ундеру, который ворвался в штрафную «Арсенала», стянул к себе двух защитников и выполнил мягкий кросс к дальней штанге, где Варди в падении пробил головой в незащищённый угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Лестер 0:1
    Гол: 0:1 Джейми Варди (80') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Габриэл, Давид Луис (Шкодран Мустафи, 49'), Гранит Джака, Киран Тирни (Эдвард Нкетиа, 81'), Даниель Себальос, Томас, Букайо Сака (Николя Пепе, 65'), Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Кристиан Фукс, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Марк Олбрайтон, 85'), Нампалис Менди, Деннис Прает (Джейми Варди, 60'), Тимоти Кастань, Харви Льюис Барнс (Дженгиз Ундер, 75') Предупреждения: Эктор Бельерин (30'), Кристиан Фукс (32'), Юри Тилеманс (41'), Весли Фофана (52'), Александр Ляказетт (57'), Джеймс Мэддисон (67'), Джонни Эванс (74'), Гранит Джака (90')

    После этой встречи «Лестер» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 9 очками — на 10-й строчке. 0

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