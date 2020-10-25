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    Талалаев: В перерыве жестко попросил нападающих, чтобы они занесли мяч в ворота

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказал мнение о победе над «Уфой» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Мы сбавили темп во втором тайме не специально, не планировали отдавать территорию.

    Мы знали, что играем с соперником, который очень хорошо обороняется, поэтому планировали отбирать мяч в центре поля и проводить быстрые встречные атаки.

    Атаки мы проводили, если вы обратили внимание, в первом тайме мяч три раза пролетал вдоль вратарской "Уфы", но мы не забили.

    В перерыве жестко попросил нападающих, чтобы они занесли этот мяч в ворота как угодно. Я рад, что Владимир Ильин это сделал.

    Это то, чего ему не хватает, чтобы стать топовым нападающим в нашей стране. Володя одарен, хорошо работает на тренировках.

    Они вместе с Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар, если будут реализовывать моменты», — сказал в эфире «Матч Премьер» Талалаев. 0

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