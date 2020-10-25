Талалаев: В перерыве жестко попросил нападающих, чтобы они занесли мяч в ворота

«Мы сбавили темп во втором тайме не специально, не планировали отдавать территорию.
Мы знали, что играем с соперником, который очень хорошо обороняется, поэтому планировали отбирать мяч в центре поля и проводить быстрые встречные атаки.
Атаки мы проводили, если вы обратили внимание, в первом тайме мяч три раза пролетал вдоль вратарской "Уфы", но мы не забили.
В перерыве жестко попросил нападающих, чтобы они занесли этот мяч в ворота как угодно. Я рад, что Владимир Ильин это сделал.
Это то, чего ему не хватает, чтобы стать топовым нападающим в нашей стране. Володя одарен, хорошо работает на тренировках.
Они вместе с Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар, если будут реализовывать моменты», — сказал в эфире «Матч Премьер» Талалаев. 0