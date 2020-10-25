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    «Фиорентина» взяла верх над «Удинезе»

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Фиорентина» одержала домашнюю победу над «Удинезе» в рамках 5-го тура итальянской Серии А — 3:2.

    «Фиорентина»
    «Фиорентина»

    На 11-й минуте Гаэтано Кастровилл вывел «Фиорентину» вперед, а через 10 минуте Никола Миленкович закрепил преимущество хозяев. Перед перерывом у «Удинезе» один мяч отыграл Стефано Окака.

    На 51-й минуте Кастровилли оформил дубль, и вновь голевую передачу отдал Бираги. В концовке встречи Окака сделал дубль и снова сократил разрыв в счете.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Удинезе 3:2
    Голы: 1:0 Гаэтано Кастровилли (11'), 2:0 Никола Миленкович (21'), 2:1 Стефано Окака Чука (43'), 3:1 Гаэтано Кастровилли (51'), 3:2 Стефано Окака Чука (86') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Херман Песселья (Lucas Martinez, 38'), Мартин Касерес, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Эрик Пульгар, 80'), Гаэтано Кастровилли, Поль Лирола (Лоренцо Венути, 80'), Софьян Амрабат, Душан Влахович (Кристиан Куаме, 66'), Хосе Мария Кальехон (Патрик Кутроне, 66') Удинезе: Николас, Самир Ханданович (Кевин Бонифаци, 82'), Родриго Бекао, Себастьен Де Майо, Томас Ауэян (Игнасио Пуссетто, 55'), Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Толгай Али Арслан (Уолас, 55'), Роберто Перейра (Fernando Forestieri, 82'), Стефано Окака Чука, Кевин Ласанья (Жерар Деулофеу, 70') Предупреждения: Толгай Али Арслан (41'), Гаэтано Кастровилли (63'), Игнасио Пуссетто (66'), Родриго Бекао (85')

    «Фиорентина» набрала семь очков в пяти встречах и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (3) опустился на 18-е место — в зону вылета чемпионата. 0

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