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    Черевченко: Вытерпели, дождались шанса в конце и забили «Ростову» два мяча

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    Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко после победы над «Ростовом» (2:0) подвел итоги встречи.

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    «Мы изначально знали, что будет тяжелый матч — "Ростов" прилично играет. Сегодня вытерпели. Дождались шанса в конце игры и забили два мяча.

    Когда отменили два назначенных пенальти, руки не опустили. Наоборот — разозлились по-спортивному. И вот итог!

    Идеальной игры не бывает. Побеждаешь или проигрываешь — тренер всегда хочет лучше. У меня к ребятам вопросов нет. Да, были ошибки, но ошибки бывают у всех.

    Раз команда выиграла, то нет никаких вопросов по реализации моментов. Но по горячим следам не хочу говорить. Надо пересмотреть игру.

    С тренерским штабом проанализируем матч и сделаем выводы. С ребятами поговорим, все покажем, объясним», — цитирует пресс-конференцию Черевченко официальный сайт «Химок».

    С девять очками «Химки» занимают 14-е место. 1 ноября команда Черевченко примет «Зенит». 0

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