Черевченко: Вытерпели, дождались шанса в конце и забили «Ростову» два мяча

Главный тренер подмосковных «Химок»после победы над(2:0) подвел итоги встречи.

«Мы изначально знали, что будет тяжелый матч — "Ростов" прилично играет. Сегодня вытерпели. Дождались шанса в конце игры и забили два мяча.

Когда отменили два назначенных пенальти, руки не опустили. Наоборот — разозлились по-спортивному. И вот итог!

Идеальной игры не бывает. Побеждаешь или проигрываешь — тренер всегда хочет лучше. У меня к ребятам вопросов нет. Да, были ошибки, но ошибки бывают у всех.

Раз команда выиграла, то нет никаких вопросов по реализации моментов. Но по горячим следам не хочу говорить. Надо пересмотреть игру.

С тренерским штабом проанализируем матч и сделаем выводы. С ребятами поговорим, все покажем, объясним», — цитирует пресс-конференцию Черевченко официальный сайт «Химок».

С девять очками «Химки» занимают 14-е место. 1 ноября команда Черевченко примет «Зенит». 0