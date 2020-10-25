Анчелотти: «Саутгемптон» был лучше «Эвертона»

Главный тренердал комментарий после поражений от(0:2) в матче 6-го тура АПЛ.

«Мы играли плохо. "Саутгемптон" был лучше нас и заслужил победу. Мы пытались вернуться в игру, у нас был хороший контроль после перерыва. Красная карточка была случайной, она не была преднамеренной.

Может быть, это желтая карточка. Может быть, все разговоры против Пикфорда повлияли на это решение. Мы обязательно подадим апелляцию», — цитирует Анчелотти ВВС.

«Эвертон» с 13 очками потерпел первое поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» поднялся на пятое место (10 баллов). 0