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    Юран дебютировал в «СКА-Хабаровске» с победы над «Чертаново»

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    «СКА-Хабаровск» одержал домашнюю победу над московским «Чертаново» в матче 17-го тура ФНЛ со счетом 2:0.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    На 6-й минуте Дмитрий Барков вывел хабаровскую команду вперед, а на 51-й Рамазан Гаджимурадов установил окончательный результат на табло.

    Отметим, что в этом матче «СКА-Хабаровском» руководил новый главный тренер Сергей Юран, который занял свой пост 21 октября. Под руководством 51-летнего специалиста хабаровчане прервали серию из восьми матчей без побед в ФНЛ.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Чертаново 2:0
    Голы: 1:0 Дмитрий Барков (6'), 2:0 Рамазан Гаджимурадов (52') СКА-Хабаровск: Артемий Малеев (Евгений Оанча, 69'), Владислав Никифоров, Рамазан Гаджимурадов (Arman Kenesov, 77'), Кирилл Суслов, Кирилл Большаков, Ираклий Квеквескири (Виталий Александрович Горулёв, 89'), Глеб Грачёв, Андрей Батютин (Даниил Иванков, 77'), Nikita Bezlikhotnov, Дмитрий Барков, Игорь Обухов Чертаново: Daniil Tyumentsev (Nikita Suleymanov, 27'), Vladimir Bartasevich, Aleksandr Nadolskiy, Konstantin Lyakhov, Yuri Zavezen (Maksim Savelyev, 72'), Nikita Pershin, Yan Gudkov, Leonid Gerchikov, Garrik Levin (Andrey Alekseev, 80'), Илья Викторович Абаев, Danila Molodnyakov (Alexey Nikitenkov, 15') Предупреждения: Ираклий Квеквескири (16'), Alexey Nikitenkov (21'), Глеб Грачёв (42'), Дмитрий Барков (45'), Nikita Pershin (48'), Артемий Малеев (61'), Yan Gudkov (67'), Кирилл Большаков (82')

    После этого матча «СКА-Хабаровск» с 21 очком занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Чертаново» с 14 очками — на 18-й строчке. 0

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