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    «Енисей» нанес «Оренбургу» первое поражение в сезоне

    «Оренбург» — «Енисей»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Оренбург» потерпел поражение от «Енисея» в домашнем матче 17-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 1:3.

    У победителей отличились Валерий Кичин с пенальти (11 минута), который на 43-й минуте был удален с поля, и Александр Зотов (79), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Михаил Сиваков (27).

    В составе «горожан» мяч забил Джоэль Фамейе (83), а Алексей Миронов не смог реализовать пенальти (41).

    Для «Оренбурга» это поражение стало первым в текущем сезоне ФНЛ.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Оренбург — Енисей 1:3
    Голы: 0:1 Valeri Kichin (пенальти) (11'), 0:2 Михаил Сиваков (автогол) (27'), 0:3 Alexander Zotov (79'), 1:3 Джоэль Фамейе (83') Оренбург: Михаил Сиваков, Тимур Аюпов, Андрей Козлов, Андрей Малых, Renato Gojkovic, Джоэль Фамейе (David Bidlovskiy, 86'), Maxim Palienko (Денис Ткачук, 63'), Андрей Климович, Kirill Kaplenko (Евгений Болотов, 86'), Alexey Mironov (Артём Юсупов, 71'), Aleksey Skvortsov (Ilya Vorobjov, 67') Енисей: Mikhail Oparin, Valeri Kichin, Nikolay Markov, Alexander Zotov (Denis Samoilov, 90'), Aleksandr Lomakin (Maksim Sukhomlinov, 45'), Anzor Sanaya (Хуан Лескано, 90'), Valeri Tskhovrebov, Evgeni Pesikov (Nikita Razdorskikh, 56'), Nikita Glushkov (Artem Abramov, 88'), Oleg Lanin, Tomas Rukas Предупреждения: Джоэль Фамейе (34'), Valeri Kichin (34'), Андрей Малых (36'), Kirill Kaplenko (38'), Тимур Аюпов (42'), Valeri Kichin (43'), Renato Gojkovic (58'), Nikita Razdorskikh (67'), Денис Ткачук (76'), Anzor Sanaya (90')

    В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» занимает второе место (36 очков), а «Енисей» — девятое (26 очков).

    Другие результаты:

    «СКА-Хабаровск» — «Чертаново» — 2:0
    «Краснодар-2» — «Динамо» Брянск — 0:0
    «Шинник» — «Текстильщик» — 0:3 0

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