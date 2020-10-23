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    Гинер рассказал, почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что у него действительно была возможность продать нападающего Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

    Евгений Гинер
    Евгений Гинер

    «За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто — "Кристал Пэлас"! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип?

    Позови Федю гранды АПЛ, причем за другие деньги — вообще без вопросов бы отпустили!
    Мы думаем о самом Феде, но еще и о клубе, его лице. Одно дело — когда футболист уходит в "Кристал Пэлас", и другое — в "Манчестер Юнайтед". Это большая разница.

    Он сильный футболист, еще свое забьет и будет лидером сборной России.

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    • Вы просто вспомните, с кем он играл в тот год, когда регулярно забивал. И как команда играла на него. Сейчас, как я понимаю, команда не играет именно на Федю. В этом тоже может быть причина.

    Но Федя — прекрасный футболист. Он обязательно вырастет и пойдет далеко.
    Я вызывал его именно в тот момент, когда его хотел купить "Кристал Пэлас".

    Мне важно было понять, что думает сам Федя. Чтобы мне потом не задавали вопросы: а не из-за того ли он перестал забивать, что мы его в "Кристал Пэлас" не отпустили? "Кристал Пэлас" — это же приблизительно "Реал Мадрид" (улыбается)? И Федя, кстати, был со мной согласен.

    Еще я считал, что нужно хотя бы немного выучить английский, на базовом уровне, чтобы ехать туда. Говорил и о том, что не стоит уходить в "Кристал Пэлас", чтобы потом закончить с футболом.

    Ему было важно посоветоваться со мной. Хоть Федя и подписался с каким-то агентом, и он, и его семья говорят: "Агент у нас один — это вы". Поэтому Федя и пришел ко мне. Он знает, что я ему дам совет как отец», — приводит слова Гинера Sport24. 0

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