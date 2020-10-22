Гинер: Руководство «Зенита» ни разу ко мне не обращалось по поводу перехода Влашича

Президент ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что атакующий полузащитник клубамог оказаться в «Зените» в прошедшее трансферное окно.

Напомним, в сентябре этого года сообщалось, что петербургский клуб был готов приобрести у армейцев 23-летнего хорвата.

«Лично ко мне руководство "Зенита" по поводу перехода Влашича не обращалось ни разу. Может, они разговаривали с Николой, и он сказал, что не пойдет туда.

На уровне бесед — все возможно. Может, обращались к Бабаеву — не знаю. Но не ко мне. 25 миллионов евро? Все вопросы к источнику», — цитирует Гинера Sport24.

В конце сентября Влашич рассказал о том, что принял решение остаться в ЦСКА. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и три ассиста в девяти встречах. 0