Сборная Словакии назначила нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Словакии назначен, сообщает пресс-служба национальной команды.

47-летний специалист сменил на данном посту Павла Гапала, который был уволен в октябре из-за плохих результатов в Лиге наций.

Сборная Словакии занимает последнее место в группе 2 лиги В Лиги наций, набрав лишь одно очко в четырех матчах.

В ноябре словаки проведут матч за выход на чемпионат Европы против Северной Ирландии.

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