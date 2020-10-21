Сборная Словакии назначила нового главного тренера
globallookpress.com
47-летний специалист сменил на данном посту Павла Гапала, который был уволен в октябре из-за плохих результатов в Лиге наций.
Сборная Словакии занимает последнее место в группе 2 лиги В Лиги наций, набрав лишь одно очко в четырех матчах.
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Štefan Tarkovič sa stane novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na dnešnom rokovaní odsúhlasil odvolanie českého kouča Pavla Hapala a aj meno jeho nástupcu. Tarkovič povedie A-mužstvo Slovenska v najbližších troch zápasoch. #slovenskisokoli
В ноябре словаки проведут матч за выход на чемпионат Европы против Северной Ирландии.