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    «Краснодар» определился с составом на матч против «Ренна»

    «Ренн» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Ренна» и «Краснодара» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Футболисты «Краснодара»
    Футболисты «Краснодара»

    Встреча пройдет во Франции и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Ренн»: Гомис, Да Силва, Далберт, Агерд, Террье, Гирасси, Камавинга, Буриго, Нзонзи, Дель Кастильо, А. Траоре.

    Запасные: Сален, Ниамси, Гренье, Леа Силики, Доку, Гбохо, Тэ, Юну, Ругани, Трюффер, Соппи, Рюттер.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Ольссон, Чернов, Смольников, Кайю, Берг, Уткин, Вилена, Петров.

    Запасные: Городов, Синицын, Газинский, Мацукатов, Кутовой, Сперцян, Сулейманов.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ренну». Коэффициент на его победу — 1.70, на успех «Краснодара» — 5.55, на ничью — 4.18. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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