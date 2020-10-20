«Челси» — «Севилья»: составы, прогноз, коэффициенты

«Челси» и «Севилья» назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 мск.

«Челси»: Менди, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Пулишич, Зума, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Хаверц.

Запасные: Кепа, Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Абрахам, Томори, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Аспиликуэта, Эмерсон.

«Севилья»: Буну, Серхи Гомес, Окампос, Гудель, Сусо, Л.де Йонг, Ракитич, Навас, Акунья, Диего Карлос, Фернандо.

Запасные: Вацлик, Рекик, Хордан, Мунир, Оскар Родригес, Эн-Несири, Эскудеро, Торрес, Васкес, Фернандес.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Севильи» — 4.65, на ничью — 3.93. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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