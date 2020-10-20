Белени возглавил «Панатинаикос»

Ласло Белени
globallookpress.com
Начав свою тренерскую карьеру в 1994 году в «Нанси», Белени работал в лиссабонском «Спортинге» (с 2001 по 2003 год), выиграв чемпионат, Кубок Португалии и Суперкубок страны.
Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού της ομάδας μας, Λάζλο Μπόλονι 🟢⚪️ #Panathinaikos #paofc2020_21 #likegreensdo pic.twitter.com/QuToUMALNY— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 19, 2020
Предыдущим клубом Белени был бельгийский «Гент». Повлиял на отставку конфликт с игроками, которые были недовольны методами румынского специалиста. Ранее тренер уже работал в Греции, возглавляя ПАОК.