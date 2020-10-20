Белени возглавил «Панатинаикос»

объявил о назначении на пост главного тренера. Его официальная презентация состоится во вторник, 20 октября. Специалист уже провел первую тренировку с командой.

Начав свою тренерскую карьеру в 1994 году в «Нанси», Белени работал в лиссабонском «Спортинге» (с 2001 по 2003 год), выиграв чемпионат, Кубок Португалии и Суперкубок страны.

Предыдущим клубом Белени был бельгийский «Гент». Повлиял на отставку конфликт с игроками, которые были недовольны методами румынского специалиста. Ранее тренер уже работал в Греции, возглавляя ПАОК.

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