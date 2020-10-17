«Зенит» — «Сочи»: составы, прогноз, онлайн

Артем Дзюба
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«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.
Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Жирков, Оздоев, Прохин, Сутормин, Мусаев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Шамкин.
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Пруцев, Немченко, Руденко, Дуганджич.
Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 14:00 мск.
С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь, следить за ходом встречи — тут. 0