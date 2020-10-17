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    Дзюба и Вендел остались в запасе «Зенита» на матч против «Сочи»

    «Зенит» — «Сочи»: составы, прогноз, онлайн

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    Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.

    Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Жирков, Оздоев, Прохин, Сутормин, Мусаев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Шамкин.

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.

    Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Пруцев, Немченко, Руденко, Дуганджич.

    Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 14:00 мск.

    С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь, следить за ходом встречи — тут. 0

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