«Зенит» — «Сочи». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 октября 2020 года

«Зенит»
Перед прошлой международной паузой «Зенит» дважды потерял очки в Москве — сначала потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» (0:1) , а затем не справился с «Локо» (0:0).
После перерыва на матчи сборных питерцы дома обыграли тульский «Арсенал» (3:1) и еа выезде упустили победу над «Уралом» (1:1)
В последних матчах «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0, а затем поделил очки о «Спартаком» на выезде — 1:1.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 21 очком «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, деля первое место со «Спартаком». Разница мячей 21-6, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч может пропустить Малком.
«Сочи»
Сочинцы в конце августа в гостях победили «Тамбов» (1:0) и на выезде разошлись миром с «Уралом» (0:0).
После международной паузы «Сочи» на выезде одолел «Ахмат» (1:0) в рамках РПЛ и победил пермскую «Звезду» (1:0) в гостевом матче Кубка России.
Выездную серию завершило поражение от «Арсенала» в Туле — 2:3. Вернувшись в Сочи, подопечные Федотова поделили очки с «Краснодаром» (1:1) и обыграли «Ростов» (4:2).
После 10 матчей «Сочи» с 19 очками занимает 4-е место, на 2 балла отставая от «Зенита», Разница мячей 17-12, 7 голов забил Кристиан Нобоа.
Прогноз и ставки
На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 6.70, а на победу «Сочи» — 8.00.
В прошлом сезоне «Зенит» выиграл оба матча с «Сочи», победив со счетом 2:0 на выезде и со счетом 2:1 дома
В успехе питерцев нет особых сомнений, прогнозируем, что «Зенит» одержат домашнюю победу.
Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0