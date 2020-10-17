«Зенит» — «Сочи». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, «Зенит» на своем поле примет «Сочи» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене» в Петербурге, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Сочи».

«Зенит»

Перед прошлой международной паузой «Зенит» дважды потерял очки в Москве — сначала потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» (0:1) , а затем не справился с «Локо» (0:0).

После перерыва на матчи сборных питерцы дома обыграли тульский «Арсенал» (3:1) и еа выезде упустили победу над «Уралом» (1:1)

В последних матчах «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0, а затем поделил очки о «Спартаком» на выезде — 1:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 21 очком «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, деля первое место со «Спартаком». Разница мячей 21-6, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч может пропустить Малком.

«Сочи»

Сочинцы в конце августа в гостях победили «Тамбов» (1:0) и на выезде разошлись миром с «Уралом» (0:0).

После международной паузы «Сочи» на выезде одолел «Ахмат» (1:0) в рамках РПЛ и победил пермскую «Звезду» (1:0) в гостевом матче Кубка России.

Выездную серию завершило поражение от «Арсенала» в Туле — 2:3. Вернувшись в Сочи, подопечные Федотова поделили очки с «Краснодаром» (1:1) и обыграли «Ростов» (4:2).

После 10 матчей «Сочи» с 19 очками занимает 4-е место, на 2 балла отставая от «Зенита», Разница мячей 17-12, 7 голов забил Кристиан Нобоа.

Прогноз и ставки

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 6.70, а на победу «Сочи» — 8.00.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл оба матча с «Сочи», победив со счетом 2:0 на выезде и со счетом 2:1 дома

В успехе питерцев нет особых сомнений, прогнозируем, что «Зенит» одержат домашнюю победу.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0