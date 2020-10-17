«Оренбург» на выезде разгромил «Спартак-2»

одержал гостевую победу над московским клубомв рамках 16-го тура ФНЛ со счетом 3:0.

Дублем в матче отметился Ренато Гойкович, еще один гол забил Артем Юсупов.

«Оренбург» и лидирует в турнирной таблице с 36 очками. «Спартак-2» потерпел третье поражение кряду и идет четвертым.

Футбол. Россия. ФНЛ Спартак-2 — Оренбург 0:3 Голы: 0:1 Renato Gojkovic (5'), 0:2 Renato Gojkovic (75'), 0:3 Артём Юсупов (81') Спартак-2: Артём Поплевченков, Kentu-Malcolm Badu (Svyatoslav Kozhedub, 73'), Михаил Игнатов, Nikita Khodorchenko (Vitali Shitov, 84'), Leonid Mironov, Artem Voropaev, Vitali Dyakov, Daniil Petrunin, Sylvanus Nimely, Ruslan Litvinov (Maksim Laykin, 80'), Danil Denisov Оренбург: Тимур Аюпов, Nikolay Prudnikov, Андрей Козлов (Артём Юсупов, 76'), Андреа Чуканов, Renato Gojkovic, Aleksandr Ektov, Сергей Бреев (Maxim Palienko, 10'), Артём Мамин, Kirill Kaplenko, Aleksey Kenyaykin, Aleksey Skvortsov (Aleksandr Loparev, 84') Предупреждения: Андреа Чуканов (45'), Aleksandr Ektov (48'), Maxim Palienko (55')

В другом матче тура в Омске «Иртыш» и «Краснодар-2» сыграли вничью 0:0. У гостей в концовке был удален Вячеслав Якимов.

«Краснодар-2» (22 очка) занимает 12-е место в ФНЛ, «Иртыш» (12) идет 20-м.