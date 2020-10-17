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    «Оренбург» на выезде разгромил «Спартак-2»

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    «Оренбург» одержал гостевую победу над московским клубом «Спартак-2» в рамках 16-го тура ФНЛ со счетом 3:0.

    «Оренбург»
    «Оренбург»

    Дублем в матче отметился Ренато Гойкович, еще один гол забил Артем Юсупов.

    «Оренбург» и лидирует в турнирной таблице с 36 очками. «Спартак-2» потерпел третье поражение кряду и идет четвертым.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Спартак-2 — Оренбург 0:3
    Голы: 0:1 Renato Gojkovic (5'), 0:2 Renato Gojkovic (75'), 0:3 Артём Юсупов (81') Спартак-2: Артём Поплевченков, Kentu-Malcolm Badu (Svyatoslav Kozhedub, 73'), Михаил Игнатов, Nikita Khodorchenko (Vitali Shitov, 84'), Leonid Mironov, Artem Voropaev, Vitali Dyakov, Daniil Petrunin, Sylvanus Nimely, Ruslan Litvinov (Maksim Laykin, 80'), Danil Denisov Оренбург: Тимур Аюпов, Nikolay Prudnikov, Андрей Козлов (Артём Юсупов, 76'), Андреа Чуканов, Renato Gojkovic, Aleksandr Ektov, Сергей Бреев (Maxim Palienko, 10'), Артём Мамин, Kirill Kaplenko, Aleksey Kenyaykin, Aleksey Skvortsov (Aleksandr Loparev, 84') Предупреждения: Андреа Чуканов (45'), Aleksandr Ektov (48'), Maxim Palienko (55')

    В другом матче тура в Омске «Иртыш» и «Краснодар-2» сыграли вничью 0:0. У гостей в концовке был удален Вячеслав Якимов.

    «Краснодар-2» (22 очка) занимает 12-е место в ФНЛ, «Иртыш» (12) идет 20-м.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Иртыш Омск — Краснодар-2 0:0
    Иртыш Омск: Владислав Полетаев, Denis Magadiev, Геннадий Киселёв, Павел Шакуро, Artem Shmykov, Сергей Подоксёнов (Александр Кербс, 65'), Руслан Гордиенко (Артём Третьяков, 59'), Антон Кротов, Nikita Salamatov (Илья Бурюкин, 70'), Igor Kireev, Vladimir Sychevoi (Александр Масловский, 86') Краснодар-2: Денис Адамов, Danil Pelikh, Oleg Isaenko, Nikolay Bochko (Ilya Vorotnikov, 76'), Vyacheslav Litvinov, Алекс Мацукатов, Vyacheslav Yakimov, Eduard Spertsyan, Максим Кутовой (Levon Bayramyan, 90'), Leon Sabua, Ruslan Apekov (Андрей Ивашин, 76') Предупреждения: Leon Sabua (38'), Александр Кербс (80'), Павел Шакуро (90'), Levon Bayramyan (90') Удаление: Vyacheslav Yakimov (90')
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