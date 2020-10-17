«Химки» арендовали двух игроков «Ростова»

«Химки» на своем официальном сайте объявили об аренде у «Ростова» защитникаи нападающего

Арендные соглашения рассчитаны до конца сезоне 2020/21.

Логашов вернулся в «Химки» спустя восемь лет. В составе «красно-черных» защитник дебютировал в РПЛ, провел три сезона, во время которых привлекался в юношескую и молодежную сборные России. Также выступал за «Анжи», «Факел», «Локомотив», «Тосно», «Балтику» и «Ростов».

Долгов — воспитанник «Локомотива», начинавший профессиональную карьеру в «Казанке». После двух сезонов в стане «железнодорожников» подписал контракт с «Ростовом», за который дебютировал в Премьер-лиге. 0