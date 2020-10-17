«Химки» — «Спартак»: счет матча 2:3, обзор голов

в выездном матче 11-го тура российской Премьер-лиги обыграл— 3:2.

Гости вышли вперед на 48-й минуте, когда точный удар нанес Резиуан Мирзов после прострела Ильи Кухарчука.

«Красно-белые» отыгрались спустя десять минут благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин.

Еще через пять минут подопечные Доменико Тедеско получили минимальный перевес. Джордан Ларссон с углового навесил в центр штрафной, а Эсекьель Понсе опередил опекуна и головой переправил мяч в цель.

Развил успех «Спартака» на 77-й минуте Ларссон, удачно сыгравший на добивании после того, как Илья Лантратов отбил мяч перед собой.

За пять минут до конца основного времени Брайан Идову сократил отставание своей команды, но на большее «Химок» не хватило.

Новичок «красно-белых» Виктор Мозес вышел на замену на 55-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Спартак 2:3 Голы: 1:0 Резиуан Мирзов (48'), 1:1 Александр Кокорин (пенальти) (58'), 1:2 Эсекьель Понсе (63'), 1:3 Джордан Ларссон (77'), 2:3 Брайан Идову (85') Химки: Илья Лантратов, Арсений Логашов, Брайан Идову, Егор Данилкин, Евгений Гапон, Кирилл Боженов, Александр Трошечкин (Павел Могилевец, 88'), Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Илья Кухарчук (Мохамед Конате, 70'), Владимир Дядюн (Данил Липовой, 70') Спартак: Александр Максименко, Илья Кутепов, Павел Маслов, Илья Гапонов, Айртон Лукас, Александр Кокорин (Stepan Oganesyan, 80'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров (Виктор Мозес, 56'), Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе Предупреждения: Александр Трошечкин (7'), Эсекьель Понсе (29'), Павел Маслов (31'), Резиуан Мирзов (40'), Илья Кухарчук (52'), Арсений Логашов (57'), Александр Кокорин (70'), Денис Глушаков (88'), Егор Данилкин (90')

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место (24 очка), а «Химки» — 14-е (6 очков). 0