Самедов: России даже повезло во втором тайме

Экс-футболистпрокомментировал ничью сборной(1:1) в рамках Лиги наций.

«Это были совершенно два разных тайма. Первый — отличный, все здорово, все получалось, смогли забить гол. Но там еще хорошие моменты были, могли забить еще.

А второй тайм не получился, он полностью противоположный, турки отобрали инициативу, создавали моменты и забили свой гол. Можно сказать, что нам повезло во втором тайме», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Сборная России, потеряв первые очки на турнире, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место. 0