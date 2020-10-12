ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ТурцияНичья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
  • 07:00
    • «Лейкерс» в 17-й раз стали чемпионами НБА
  • 11:28
    • «Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за защитника «Спортинга»
  • 09:39
    • Рублев впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP
  • 08:33
    • Болельщики признали Антона Миранчука лучшим игроком в матче с Турцией
  • 07:15
    • Леброн Джеймс признан самым ценным игроком финала НБА
    Все новости спорта

    Самедов: России даже повезло во втором тайме

    Футбол Лига наций Сборная России Футбол России Сборная Турции Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Экс-футболист Александр Самедов прокомментировал ничью сборной России и Турции (1:1) в рамках Лиги наций.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    «Это были совершенно два разных тайма. Первый — отличный, все здорово, все получалось, смогли забить гол. Но там еще хорошие моменты были, могли забить еще.

    А второй тайм не получился, он полностью противоположный, турки отобрали инициативу, создавали моменты и забили свой гол. Можно сказать, что нам повезло во втором тайме», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

    Сборная России, потеряв первые очки на турнире, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграют ли «армейцы» «Магнитку» на ее льду?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Голы в Германии и Нидерландах, разборки в Швеции
  • Экспресс дня 12 октября. Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • На что московскому «Динамо» рассчитывать в Питере?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витязь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры