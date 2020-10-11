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    Арбитр Москалев и его ассистент заразились коронавирусом

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России
    Арбитр РПЛ Владимир Москалев и его ассистент Алексей Ширяев заразились коронавирусом, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Владимир Москалев
    Владимир Москалев

    «Последний тест на коронавирус показал положительный результат. Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешёл на режим самоизоляции.

    У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но чувствует себя хорошо. Другой помощник, Дмитрий Жвакин, пока ждёт результатов тестирования. Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и в скором времени сможем вернуться к работе», — сказал Москалев.

    Ранее стало известно, что коронавирусом заразился другой российский арбитр — Сергей Карасев. Карасев 11 октября должен был обслуживать матч Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов. В итоге УЕФА заменил российского судью на Иштвана Ковача из Румынии. 0

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