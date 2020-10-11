Аджоев ждет от Панченко вариативности в атаке

Руководитель тульского «Арсенала»прокомментировал подписание контракта с форвардом

«Мы искали игрока в линию нападения и рады, что Кирилл Панченко стал футболистом "Арсенала". Важно, что он разноплановый игрок, может сыграть и чистого форварда, и поддержать атаку из глубины поля.

Должен добавить нам вариативности в атакующих действиях. Дальше все зависит от него. В его контракте с "Тамбовом" был соответствующий пункт о возможности ухода в случае предложения, которое его заинтересует.

На самом деле мы давно хотели видеть Кирилла у себя, общались на эту тему еще летом. Поэтому можно сказать, что в итоге Панченко оказался там, где и должен играть», — цитирует Аджоева «Чемпионат». 0