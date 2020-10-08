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    Полузащитник «Динамо» попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира

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    Британское издание The Guardian составило список из 60 лучших молодых футболистов мира.

    Арсен Захарян
    Арсен Захарян

    Единственным представителем России, попавшим в список, стал 17-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.

    «Захарян — элегантный, "двуногий", универсальный центральный полузащитник, который отбирает, подбирает мячи после отскока, умно перемещается, создает моменты и забивает. Его способность читать игру помогла ему выделиться в юном возрасте», — написано в профайле игрока.

    В текущем сезоне Захарян провел девять матчей за вторую команду «Динамо», забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. 0

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