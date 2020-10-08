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    Стал известен общий призовой фонд Лиги чемпионов

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    УЕФА на официальном сайте опубликовал призовой фонд еврокубков и схему распределения доходов между клубами.

    Стал известен общий призовой фонд Лиги чемпионов
    Стал известен общий призовой фонд Лиги чемпионов

    Так призовой фонд Лиги чемпионов по футболу в сезоне-2020/21 составит 1,95 миллиарда евро.

    Каждый из 32 клубов группового этапа получит по 15,25 миллиона евро (14,5 миллиона в качестве начальной выплаты и 0,75 в виде дополнительной). Выход в 1/8 финала принесет клубу дополнительно 9,5 миллиона евро, выход в 1/4 финала — 10,5 миллиона, выход в полуфинал — 12 миллионов, выход в финал — 15 миллионов. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 миллиона, участники матча за Суперкубок УЕФА — по 3,5 миллиона, а победитель — дополнительно 1 миллион. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге за последние 10 лет получит одну долю (1,108 миллиона), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 миллиона).

    Напомним, Россию в сезоне 2020/21 в групповом турнире Лиги чемпионов представляют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

    Среди участников Лиги Европы будет распределено 560 миллионов евро.

    Выплата всем 48 клубам группового этапа составит 2,92 миллиона. Выплаты участникам плей-офф: выход в 1/16 финала — по 0,5 миллиона, выход в 1/8 финала — по 1,1 миллиона, выход в 1/4 финала — по 1,5 миллиона, выход в полуфинал — по 2,4 миллиона, выход в финал — по 4,5 миллиона. Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 миллиона евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге за 10 лет получит одну долю (71 430 евро), клуб с наивысшим рейтингом — 48 долей (3,42 миллиона).

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