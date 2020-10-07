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    Голландцы проиграли Мексике, хорваты обыграли Швейцарию

    Нидерланды — Мексика: счет 0:1, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Голландии Сборная Мексики Сборная Хорватии Сборная Швейцарии
    Сборная Нидерландов потерпела второе поражение подряд, уступив Мексике со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол в составе гостей забил Рауль Хименес. Форвард «Вулверхэмптона» отличился ударом с пенальти.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Нидерланды — Мексика 0:1
    Гол: 0:1 Рауль Хименес (пенальти) (60') Нидерланды: Тим Крул, Ханс Хатебур, Вирджил ван Дейк (Натан Аке, 46'), Овен Вейндал (Квинси Промес, 84'), Стефан де Врей (Йоэл Велтман, 46'), Теун Коопмейнерс, Жоржиньо Вейналдум (Мартен де Рон, 63'), Донни ван де Бек, Стивен Бергёйс (Калвин Стенгс, 63'), Райан Бабель (Люк де Йонг, 63'), Мемфис Депай Мексика: Alfredo Talavera, Эктор Морено (Нестор Араухо, 87'), Cesar Jasib Montes, Лукас Родригес, Хесус Гальярдо, Эдсон Альварес (Luis Romo, 77'), Эктор Эррера (Ismael Govea, 80'), Андрес Гуардадо (Jonathan dos Santos, 62'), Рауль Хименес (Henry Martin, 77'), Хесус Корона, Родольфо Писарро (Орбелин Пинеда, 62')

    В другом поединке этого игрового дня хорваты на выезде одолели Швейцарию со счетом 2:1.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Швейцария — Хорватия 1:2
    Голы: 1:0 Марио Гавранович (31'), 1:1 Йосип Брекало (42'), 1:2 Марио Пашалич (66') Швейцария: Йонас Омлин, Бечир Омерагич, Эрай Джюмарт, Fabian Schaer (Лорис Бенито, 76'), Гранит Джака (Ремо Фройлер, 46'), Рикардо Родригес (Стивен Цубер, 46'), Джибриль Соу (Симон Зом, 64'), Джордан Лотомба, Эдмилсон Фернандеш (Cedric Itten, 62'), Адмир Мехмеди (Рубен Варгас, 46'), Марио Гавранович Хорватия: Доминик Ливакович, Филип Уремович (Тин Едвай, 62'), Дуйе Чалета-Цар, Домагой Вида, Дарио Мелньяк, Домагой Брадарич, Йосип Брекало (Иван Перишич, 75'), Матео Ковачич (Марко Рог, 57'), Марио Пашалич (Лука Модрич, 75'), Милан Бадель (Марсело Брозович, 46'), Бруно Петкович (Анте Будимир, 57') Предупреждение: Матео Ковачич (18')

    Марио Гавранович забил в составе Швейцарии и вывел команду вперед. Однако мячи Марио Пашалича и Йосипа Брекало позволили Хорватии сравнять счет и одержать победу, прервав серию поражений. 0

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