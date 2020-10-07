Жиру: Был близок к переезду в Серию А

Нападающийрассказал о том, что мог продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Я не могу ничего исключать в будущем, но я не думаю, что вернусь в чемпионат Франции. Я хочу играть на высшем уровне в Европе еще два или три года, а затем, возможно, перееду в МЛС.

Я был близок к переезду в серию А, где восхищаются опытными игроками, но, в конце концов, мой переход в Италию не состоялся. Кто знает, что меня ждет в будущем. Я буду оценивать возможности, которые у меня будут», — приводит слова Жиру RMC.

Напомним, ранее сообщалось, что французом интересовались «Ювентус», «Интер» и «Лацио», однако он остался в «Челси». 0