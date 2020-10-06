Модрич: Зидан может стать, как Фергюсон или Венгер в Англии

Полузащитниксчитает, чтоможет стать для «Реала» своим Алексом Фергюсоном или Арсеном Венгером.

«Зидан — топ-тренер. Невозможно повторить то, что он сделал в "Реале" в последние годы. У меня есть ощущение, что люди не ценят его как тренера, постоянно задают вопросы. Он один из лучших! Хотел бы, чтобы весь мир считал его в "Реале" неприкосновенным.

Когда включаешь телевизор или радио, Зидана часто критикуют. И некоторые замечания не имеют смысла. Он великолепный тренер, идеальный для "Реала". Зидан может стать, как Фергюсон или Венгер в Англии», — цитирует хорвата El Partidazo de Cope. 0