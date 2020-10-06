Марков стал игроком «Краснодара»

Нападающийпродолжит карьеру в, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний форвард подписал с «быками» контракт на два года. Соглашение рассчитано до 31 мая 2022-го.

Футболист выступал в «Динамо» с 2018 года. Он провел за клуб 30 матчей и забил 5 голов.

Летом прошлого года он перебрался в «Рубин» на правах аренды, где отметился 5 голами в 21 матче. В текущем сезоне Марков не провел ни одной встречи.

«Краснодар» после 10 туров Тинькофф РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

⚡⚡ Нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в «Краснодаре»!

26-летний центрфорвард подписал с «быками» контракт на два года 😎https://t.co/afxi9R7MGW — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 6, 2020

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