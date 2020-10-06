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    Крикунов: Мы нахватали много удалений, допустили одну ошибку и пропустили

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    Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2).

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Мы нахватали много удалений, допустили одну ошибку и пропустили. Вроде потом пытались исправить, но ничего не забили. Сложно выиграть без голов.

    Не в первый раз в матче с ЦСКА у лидеров не идет игра? Потому что ЦСКА тоже сильны. Какое отношение к тому, что Кагарлицкий никак не забивает? Как видите, мы терпим.

    Пробовали и Игумнова и Алексеева во втором звене. Не понравилось. Сколько не будет Брюквина? Примерно две недели», — приводит слова тренера пресс-служба «Динамо». 0

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