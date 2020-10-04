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    Тедеско: «Спартак» удовлетворен результатом, но немного расстроен

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о матче с «Зенитом» (1:1) в рамках 10-го тура РПЛ.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Хорошая была игра. Первый тайм, 20 минут мы отлично начали, владели мячом. После этого "Зенит" перехватил инициативу, заставил нас сесть в оборону.

    Нашим игрокам было важно передохнуть после таких навалов. Нападающим надо было зацепиться за центр поля. Однако, в результате совершили много фолов.

    Второй тайм провели отлично. Имели много возможностей для взятия ворот — Джордан и Понсе в частности. "Зенит" тоже мог нам забить.

    Но результатом удовлетворены, хотя немного расстроены. Мы могли этот матч выигрывать.

    Если речь зашла о длинных передачах, то "Зенит" так играл больше, чем "Спартак". Основывался на длинных пасах на Дзюбу.

    В первом тайме мы хорошо противостояли высокому прессингу "Зенита", и они ничего не могли с нами поделать. Без Соболева было сложно зацепиться за мяч в центре поля.

    Одно из решений было играть за спину, ребята старались это делать. Но каждое единоборство после подобных передач за спину приводило к фолу в пользу "Зенита".

    Дзюба недостаточно чисто играл, однако на нем свистели меньше. Хорошая была структура при начале атак, хорошая структура, но по количеству длинных передач "Зенит" нас абсолютно превзошел.

    Были разные игровые отрезки. Поэтому немного расстроены тем, что отдали инициативу. После отбора мяча нужна игровая структура.

    А когда тебя постоянно атакуют, а ты играешь в обороне, иногда надо не сразу бежать в атаку, а сохранить мяч. Сбить ритм соперника.

    Если постоянно играть на встречных курсах, то "Зенит" очень хорошо контратакует. Сохранять мяч это очень важно, и это наш следующий шаг в нашем развитии.

    Понимать, когда надо атаковать, а когда сохранять мяч после отбора», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Оба клуба набрали по 21 очку, занимая 1-2 места в турнирной таблице чемпионата России.

    В следующем туре «Спартак» в гостях встретятся с «Химками», а команда Сергея Семака дома примет «Сочи». 0

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