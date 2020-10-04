«Сочи» — «Ростов»: составы, онлайн, прогноз

Сослан Джанаев
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«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Бахтияров, Пруцев, Боковой, Немченко, Руденко.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Ионов, Байрамян, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Мамаев, Сухомлинов, Обухов, Долгов, Тошевски.
Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск.
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