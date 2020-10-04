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    На «Фиште» соперники забью друг другу?

    «Сочи» — «Ростов». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата России 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ростов»
    Роман Еременко
    В рамках 10-го тура РПЛ «Сочи» примет «Ростов». Встреча, которая пройдет на стадионе «Фишт» в городе Сочи, начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Октября 2020 года
    Сочи
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    •  Сочи 16:30 Ростов Ростов
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  • 2.75
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    «Сочи»

    «Сочи» после девяти сыгранных туров РПЛ делит четвертое место с ЦСКА, набрав в этих поединках 16 очков, уступая двум лидерам четыре балла.

    За девять матчей чемпионата «барсы» потерпели только одно поражение, уступив тур тому назад в Туле «Арсеналу» со счетом 2:3. Также они по четыре раза победили и сыграли вничью.

    В минувшем игровом дне сочинцы на своей арене расписали мировую с «Краснодаром» (1:1), играя более получаса в меньшинстве после удаление Заики после двух желтых карточек.

    Все прогнозы на РПЛ

    В текущем первенстве «Сочи» на своем поле играет компромиссно, закончив три игры из четырех вничью, а также победив раз. Всего у себя дома клуб не проигрывает уже десять встреч подряд, шесть игр победив и расписав четыре мировые.

    «Ростов»

    «Ростов» перед 10-м туром занимает третье место в турнирной таблице с 17 набранными очками и на три балла отстает от тандема лидеров.

    За всю турнирную дистанцию «комбайнеры» выиграли пять встреч при двух мировых и поражениях. В прошлые выходные они обыграли на выезде «Арсенал» со счетом 3:2.

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    • Таким образом, беспроигрышная серия «желто-синих» в первенстве насчитывает уже шесть игр, где они четырежды победили и добились двух ничейных исходов. Однако в этот удачный период «Ростов» вылетел из Лиги Европы, проиграв дома «Маккаби» из Хайфы — 1:2.

    В пяти выездных поединках текущего розыгрыша РПЛ коллектив Карпина выиграл три игры, по разу проиграв и сыграв вничью. Также отметим, что на выезде «Ростов» уступил всего в одном из восьми последних матчей.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Сочи» и «Ростов» обменялись домашними победами. «Комбайнеры» в родных стенах выиграли 2:0, а в Сочи были разгромлены со счетом 1:10, но играли тогда из-за коронавируса молодежным составом.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 2.74.

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    На викторию «Ростова» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.28.

    В поединке двух примерно равных соперников прогнозируем, что сможет забить как одна, так и другая команда. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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