«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:6, обзор голов

Уже в первой своей атаке форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль заработал для своей команды пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.
«Шпорам» хватило всего пары минут, чтобы отыграться — Танги Ндомбеле мощным ударом вколотил мяч в ворота.
А на 7-й минуте Сон Хын Мин принес лондонцам минимальный перевес, когда реализовал выход один на один в Давидом Де Хеа.
На 29-й минуте манкунианцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Марсьяль за то, что ударил по лицу Эрика Ламелу.
Буквально через минуту «Тоттенхэм» развил свое преимущество усилиями Гарри Кейна, который точно пробил с семи метров.
На 37-й минуте дубль оформил Сон Хын Мин, замкнувший прострельную передачу от Сержа Орье.
Спустя шесть минут после начала второго тайма отличился уже сам Орье, который в ближнем бою не оставил шансов Де Хеа.
На 79-й минуте дубль на свой счет записал Кейн, который реализовал пенальти, заработанный Беном Дэвисом.
В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает пятое место (7 очков), а «Манчестер Юнайтед» — 16-е (3 очка). 0