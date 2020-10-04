«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:6, обзор голов

в домашнем матче четвертого тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от— 1:6.

Уже в первой своей атаке форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль заработал для своей команды пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

«Шпорам» хватило всего пары минут, чтобы отыграться — Танги Ндомбеле мощным ударом вколотил мяч в ворота.

А на 7-й минуте Сон Хын Мин принес лондонцам минимальный перевес, когда реализовал выход один на один в Давидом Де Хеа.

На 29-й минуте манкунианцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Марсьяль за то, что ударил по лицу Эрика Ламелу.

Буквально через минуту «Тоттенхэм» развил свое преимущество усилиями Гарри Кейна, который точно пробил с семи метров.

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На 37-й минуте дубль оформил Сон Хын Мин, замкнувший прострельную передачу от Сержа Орье.

Спустя шесть минут после начала второго тайма отличился уже сам Орье, который в ближнем бою не оставил шансов Де Хеа.

На 79-й минуте дубль на свой счет записал Кейн, который реализовал пенальти, заработанный Беном Дэвисом.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 1:6 Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (пенальти) (2'), 1:1 Tanguy Ndombele (4'), 1:2 Сон Хын Мин (7'), 1:3 Гарри Кейн (30'), 1:4 Сон Хын Мин (37'), 1:5 Серж Орье (51'), 1:6 Гарри Кейн (пенальти) (79') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Донни ван де Бек, 68'), Бруну Фернандеш (Фред, 46'), Неманья Матич (Скотт МакТоминай, 46'), Антони Марсьяль Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мусса Сиссоко, Tanguy Ndombele (Деле Алли, 69'), Сон Хын Мин (Бен Дэвис, 73'), Гарри Кейн, Эрик Ламела (Лукас Моура, 46') Предупреждения: Эрик Ламела (32'), Эрик Бейи (63'), Люк Шоу (84') Удаление: Антони Марсьяль (28')

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает пятое место (7 очков), а «Манчестер Юнайтед» — 16-е (3 очка). 0