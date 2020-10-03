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    «Эвертон» обыграл «Брайтон», Хамес оформил дубль

    «Эвертон» — «Брайтон»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче 4-го тура чемпионата Англии «Эвертон» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 4:2.

    «Эвертон»
    «Эвертон»

    Счет в матче открыли хозяева — на 16-й минуте отличился Доминик Калверт-Льюин.

    Перед перерывом французский форвард гостей Ниль Мопе сравнял счет, но в добавленное к первому тайму время Йерри Мина вновь вывел «Эверон» вперед.

    Во втором тайме дубль оформил новичок «ирисок» Хамес Родригес. А в компенсированное время малийский хавбек «Брайтона» Ив Биссума установил окончательный счет матча.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион 4:2
    Голы: 1:0 Доминик Калверт-Льюин (16'), 1:1 Ниль Мопе (41'), 2:1 Йерри Мина (45'), 3:1 Хамес Родригес (52'), 4:1 Хамес Родригес (70'), 4:2 Ив Биссума (90') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Шеймус Коулман (Фабиан Делф, 58'), Гилфи Сигурдссон, Abdoulaye Doucoure, Хамес Родригес (Тео Уолкотт, 78'), Том Дэвис, Ришарлисон (Алекс Айуоби, 25'), Доминик Калверт-Льюин Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Tariq Lamptey (Йоэл Велтман, 46'), Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Ив Биссума, Леандро Троссард, Стивен Альсате (Паскаль Гросс, 81'), Соломон Марч, Аарон Коннолли (Адам Лаллана, 66'), Ниль Мопе Предупреждение: Стивен Альсате (4')

    «Эвертон», одержавший четвертую победу подряд на старте чемпионата, набрал 12 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ.

    «Брайтон», потерпев третье поражение в сезоне, с тремя очками занимает 14-е место.

    В следующем туре «Эвертон» дома сыграет против «Ливепуля», а «Брайтон» в гостях встретится с «Кристал Пэлас». 0

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