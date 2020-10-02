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    «Спартак» объявил о переходе Мирзова в «Химки»

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    Московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника Резиуана Мирзова в «Химки» на правах аренды.

    Резиуан Мирзов
    Резиуан Мирзов

    Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

    «Желаем Резиуану удачи в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

    Мирзов перешел в стан красно-белых в 2019 году из «Ростова» за 4 млн. евро.

    Хавбек дебютировал в «Спартаке» в матче с «Тамбовом», провёл в составе московского клуба 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

    В нынешнем сезоне хавбек принял участие в одной встрече Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. 0

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