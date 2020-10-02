«Спартак» объявил о переходе Мирзова в «Химки»

Московскийобъявил о переходе полузащитникана правах аренды.

Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«Желаем Резиуану удачи в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Мирзов перешел в стан красно-белых в 2019 году из «Ростова» за 4 млн. евро.

Хавбек дебютировал в «Спартаке» в матче с «Тамбовом», провёл в составе московского клуба 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в одной встрече Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. 0