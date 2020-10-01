Тедеско — лучший тренер РПЛ в сентябре, Дзюба — лучший игрок

Возглавляющий московский «Спартак»признан лучшим тренером российской Премьер-лиги в сентябре, сообщает официальный сайт турнира.

Под руководством немецкого специалиста в сентябре «красно-белые» обыграли «Тамбов» (2:0) и «Рубин»(2:0), но уступили ЦСКА (1:3).

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет вторым, уступая лидирующему петербургскому «Зениту» по дополнительным показателям.

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком сентября.

В прошлом месяце Дзюба забил в каждом матче, в котором принимал участие. Форвард забил по голу в играх против «Арсенала» и «Урала», а во встрече с «Уфой» оформил хет-трик. 0