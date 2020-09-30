Чемпионат Италии могут приостановить из-за коронавируса

Чемпионат Италии по футболу могут приостановить спустя менее чем две недели после старта нового сезона. К этому решению призвал заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа.

Причина — 14 положительных тестов на коронавирус в «Дженоа».

«Чемпионат должен быть приостановлен. Количество заболевших говорит само за себя. Когда есть такое большое количество положительных результатов, нужно приостановить футбольный сезон. Может заразиться много людей», — цитирует Дзампу La Gazzetta dello Sport.

Ближайший тур Серии А запланирован на 30 сентября. Что касается «Дженоа», то команде 3 октября предстоит встретиться с «Торино». 0