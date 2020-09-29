«Спартак» намерен вернуть старую эмблему

рассматривает возможность возвращения старой эмблемы без мяча, утверждает «Чемпионат».

Отмечается, что «красно-белые» начали переговоры с компанией Nike о создании ретро-формы в 2022 году.

Напомним, эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год, но после того как в 1998 году клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.

«Спартак» является 10-кратным чемпионом России, 3-кратным обладателем Кубка России, а также однажды выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, московский клуб 12 раз выигрывал чемпионат СССР и семь раз Кубок СССР. 0