ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 22-28 сентября
  • 12:39
    • «Спартак» намерен вернуть старую эмблему
  • 11:39
    • Худобин может покинуть «Даллас»
  • 11:26
    • СМИ: «Ростов» не отпустит Шомуродова в Серию А
  • 08:54
    • Форвардом «Ростова» заинтересовался клуб Серии А
  • 07:48
    • Хедман признан самым ценным игроком Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    «Спартак» намерен вернуть старую эмблему

    Футбол Футбол России РПЛ Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Спартак» рассматривает возможность возвращения старой эмблемы без мяча, утверждает «Чемпионат».

    Старая эмблема «Спартака»
    Старая эмблема «Спартака»

    Отмечается, что «красно-белые» начали переговоры с компанией Nike о создании ретро-формы в 2022 году.

    Напомним, эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год, но после того как в 1998 году клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.

    «Спартак» является 10-кратным чемпионом России, 3-кратным обладателем Кубка России, а также однажды выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, московский клуб 12 раз выигрывал чемпионат СССР и семь раз Кубок СССР. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» могут сыграть результативно
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Пробьется ли киевское «Динамо» в групповой этап?
  • «Динамо» К — «Гент». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Омония» размочить «Олимпиакос»?
  • «Омония» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.97
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо К — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Омония — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ференцварош — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Зенит Иркутск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры