«Сочи» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 9-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 5-й минуте в ворота краснодарцев был назначен пенальти. Нобоа с 11-метровой отметки уверенно пробил в верхний угол ворот — без шансов для Сафонова.

На 55-й минуте Заика врезался в Петрова, попав тому шипами в ногу — последовала жёлтая карточка, которая превратилась для защитника «Сочи» в красную.

А на 59-й минуте счет сравнялся. Удар Кабелла из-за штрафной сочинцы блокировали, но Петров подобрал мяч у ворот и пробил точно под дальнюю штангу.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Краснодар 1:1 Голы: 1:0 Кристиан Нобоа (пенальти) (5'), 1:1 Сергей Петров (59') Сочи: Сослан Джанаев, Сергей Терехов, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров (Danil Prutsev, 77'), Жоаозиньо (Иван Миладинович, 60'), Кирилл Заика, Антон Заболотный (Egor Prutsev, 78') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров (Максим Кутовой, 82'), Реми Кабелла, Кристофер Ольссон (Юрий Газинский, 46'), Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Триндаде Вильена (Кристиан Рамирес, 56'), Маркус Берг (Магомед-Шапи Сулейманов, 75') Предупреждения: Сергей Петров (4'), Кристофер Ольссон (17'), Антон Заболотный (28'), Артур Юсупов (45'), Кристиан Нобоа (47'), Кирилл Заика (53'), Кирилл Заика (55'), Сергей Терехов (84'), Игорь Смольников (88')

«Сочи» набрал 16 очков и занимает четвертое место, уступая по дополнительным показателям ЦСКА. «Краснодар» с 15 очками находится на пятой строчке таблицы РПЛ.

«Сочи» 4 октября примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет в гостях с московским «Динамо». 0