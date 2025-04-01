«Мемфис»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 5 место, одержав 44 победы и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: «Мемфис» на домашней арене проиграл набравшему ход, «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:134).
Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся травмированные игроки Брэндон Кларк Марвин Багли.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты из штата Теннесси потерпели четыре поражения, проиграв также «Оклахоме» (104:125), «Лос-Анджелес Клипперс» (108:128) и «Портленду» (99:115).
«Бостон»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бостон» занимает 2 место, одержав 55 побед и потерпев 19 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре баскетболисты «Бостона» добились победы в матче против «Сан-Антонио» (121:111). Вклад в победу команды внёс Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.
Не сыграют: В травмой бедра из строя выбыл Пэйтон Притчард, а у Эла Хорворда — травма пальца.
Состояние команды: У «Бостона» победная серия, которая состоит из 8 матчей. «Кельты» также выиграли у «Финикса» (132:102), «Сакраменто» (113:95), «Портленд» (129:116), «Юта» (121:99), «Бруклин» (104:96, 115:113) и «Майами» (103:91).
Статистика для ставок
- «Мемфис» проиграл во втором матче подряд
- Победная серия «Бостона» составляет 8 матчей
- В этом сезоне «Мемфис» выиграл у «Бостона» со счётом 127:121
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Мемфиса» — 2.65.
Ф1 (+5.5) и Ф2 (-5.5) принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: С «Бостоном» сейчас сложно тягаться, команда переигрывает своих соперников на протяжении 8 матчей. К тому же, у «кельтов» присутствует реваншистское настроение за поражение от «Мемфиса» в матче первого круга регулярного чемпионата.
Ставка: Фора «Бостона» (-5.5) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.87.