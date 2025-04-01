В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 1 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 5 место, одержав 44 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Мемфис» на домашней арене проиграл набравшему ход, «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:134).

Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся травмированные игроки Брэндон Кларк Марвин Багли.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты из штата Теннесси потерпели четыре поражения, проиграв также «Оклахоме» (104:125), «Лос-Анджелес Клипперс» (108:128) и «Портленду» (99:115).

«Бостон»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бостон» занимает 2 место, одержав 55 побед и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре баскетболисты «Бостона» добились победы в матче против «Сан-Антонио» (121:111). Вклад в победу команды внёс Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В травмой бедра из строя выбыл Пэйтон Притчард, а у Эла Хорворда — травма пальца.

Состояние команды: У «Бостона» победная серия, которая состоит из 8 матчей. «Кельты» также выиграли у «Финикса» (132:102), «Сакраменто» (113:95), «Портленд» (129:116), «Юта» (121:99), «Бруклин» (104:96, 115:113) и «Майами» (103:91).

Статистика для ставок

«Мемфис» проиграл во втором матче подряд

Победная серия «Бостона» составляет 8 матчей

В этом сезоне «Мемфис» выиграл у «Бостона» со счётом 127:121

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Мемфиса» — 2.65.

Ф1 (+5.5) и Ф2 (-5.5) принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: С «Бостоном» сейчас сложно тягаться, команда переигрывает своих соперников на протяжении 8 матчей. К тому же, у «кельтов» присутствует реваншистское настроение за поражение от «Мемфиса» в матче первого круга регулярного чемпионата.

Ставка: Фора «Бостона» (-5.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.87.