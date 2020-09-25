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    Глава «Уфы» о матче с «Зенитом»: Едем в логово к раненному зверю. Ранили не мы, а достаться может нам

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    Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в девятом туре чемпионата России.

    «Уфа» ни разу не проиграла «Зениту» в прошлом сезоне
    «Уфа» ни разу не проиграла «Зениту» в прошлом сезоне

    «Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что "Зенит" недосчитался очков в последнее время.

    В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам.

    Настраиваемся на тяжелый матч. "Уфа" умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», — сказал Мурзагулов «Известиям».

    Матч «Зенит» — «Уфа» состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск. 0

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