Глава «Уфы» о матче с «Зенитом»: Едем в логово к раненному зверю. Ранили не мы, а достаться может нам

Глава совета директоров «Уфы»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в девятом туре чемпионата России.

«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что "Зенит" недосчитался очков в последнее время.

В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам.

Настраиваемся на тяжелый матч. "Уфа" умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», — сказал Мурзагулов «Известиям».

Матч «Зенит» — «Уфа» состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск. 0